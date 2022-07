Covid oggi Abruzzo, 2.220 contagi e 3 morti: bollettino 2 luglio (Di sabato 2 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono 2.220 in Abruzzo i contagi da coronavirus in Abruzzo oggi, 2 luglio 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrati 3 morti. I nuovi casi sono stati individuati con 1.453 tamponi molecolari e 6.870 test antigenici. Sono 401.605 complessivamente finora i guariti (+217); 31.453 gli attualmente positivi (+2.000 rispetto a ieri) di cui 157 ricoverati in area medica (+1) e 5 in terapia intensiva (-2). I nuovi positivi sono residenti nelle province dell’Aquila (431), Chieti (611), Pescara (511), Teramo (476), fuori regione (70), in accertamento (121). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 2 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono 2.220 inda coronavirus in, 22022, secondo numeri e datideldella regione. Registrati 3. I nuovi casi sono stati individuati con 1.453 tamponi molecolari e 6.870 test antigenici. Sono 401.605 complessivamente finora i guariti (+217); 31.453 gli attualmente positivi (+2.000 rispetto a ieri) di cui 157 ricoverati in area medica (+1) e 5 in terapia intensiva (-2). I nuovi positivi sono residenti nelle province dell’Aquila (431), Chieti (611), Pescara (511), Teramo (476), fuori regione (70), in accertamento (121). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

