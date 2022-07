Caputo, esame di maturità superato: “Non è stato facile” | VIDEO (Di sabato 2 luglio 2022) Il bomber della Sampdoria Francesco Caputo ha superato l'esame di maturità, indirizzo tecnico economico, presso l'istituto paritario "A. Volta" di Bari. Parole d'elogio nei confronti della commissione Leggi su pianetamilan (Di sabato 2 luglio 2022) Il bomber della Sampdoria Francescohal'di, indirizzo tecnico economico, presso l'istituto paritario "A. Volta" di Bari. Parole d'elogio nei confronti della commissione

Pubblicità

cmercatoweb : ??Questa mattina Ciccio #Caputo ha superato l'esame orale e si è diplomato in ragioneria a 34 anni: bomber vero ?????? - PianetaMilan : #Caputo, esame di #maturità superato: “Non è stato facile” | #VIDEO #Sampdoria - AnsaPuglia : Calcio: maturità per Caputo 'mi muovo meglio in area di rigore'. 'Risposto a tutte le domande'.Il 6 luglio voto fin… - AnsaLiguria : Calcio: maturità per Caputo 'mi muovo meglio in area di rigore'. 'Risposto a tutte le domande'.Il 6 luglio voto fin… - infoitcultura : Calcio: Caputo diventa ragioniere, esame di maturità a Bari -