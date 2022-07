Calcio, no ai ristori: per gli italiani è tempo di spending review (Di sabato 2 luglio 2022) Il mondo del Calcio non merita ulteriori ristori e aiuti perché viene considerato un universo già particolarmente ricco che non necessita di misure di aiuto da parte dello Stato. Sul tema gli italiani non sembrano avere dubbi. E’ quanto rileva l’indagine, condotta a giugno da SWG per la società di consulenza Inrete, che ha evidenziato come per gli italiani, che si tratti o meno di tifosi, il tanto amato sport nazionale non meriti più di essere aiutato. Calcio, no a ristori Il giudizio è implacabile: il sistema Calcio non merita ristori. Dal 1 gennaio 2020 il mondo del pallone ha potuto beneficiare del Decreto Crescita, un regime di tassazione agevolata per lavoratori residenti all’estero che si impegnino a lavorare in Italia per almeno due anni. Nel ... Leggi su quifinanza (Di sabato 2 luglio 2022) Il mondo delnon merita ulteriorie aiuti perché viene considerato un universo già particolarmente ricco che non necessita di misure di aiuto da parte dello Stato. Sul tema glinon sembrano avere dubbi. E’ quanto rileva l’indagine, condotta a giugno da SWG per la società di consulenza Inrete, che ha evidenziato come per gli, che si tratti o meno di tifosi, il tanto amato sport nazionale non meriti più di essere aiutato., no aIl giudizio è implacabile: il sistemanon merita. Dal 1 gennaio 2020 il mondo del pallone ha potuto beneficiare del Decreto Crescita, un regime di tassazione agevolata per lavoratori residenti all’estero che si impegnino a lavorare in Italia per almeno due anni. Nel ...

