Ballando con le Stelle, rivoluzione in giuria: arriva un volto noto del programma (Di sabato 2 luglio 2022) Fremono i lavori per la prossima edizione di Ballando con le Stelle. Un giurato pronto a dire addio. Torna una vecchia conoscenza del programma? Dopo il successo della passata edizione… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da BeatriceC su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 2 luglio 2022) Fremono i lavori per la prossima edizione dicon le. Un giurato pronto a dire addio. Torna una vecchia conoscenza del? Dopo il successo della passata edizione… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da BeatriceC su BlogLive.it.

Pubblicità

cirrus320 : @kingoftheheart Deve essere 'Ballando con le stelle' che le stordisce tutte così.... - infoitcultura : Ballando con le Stelle, dalla pista alla giuria: incredibile indiscrezione - uhblueside : non so esprimermi quando si tratta di queste cose ma davvero il modo con cui hoseok nelle sue canzoni rappa come se… - gianlu_79 : RT @bubinoblog: BALLANDO CON LE STELLE: GABRIEL GARKO E LA CARICA DEI SUPER VIP DI MILLY CARLUCCI - antibiotico34 : sto ballando in cucina con di fianco la mia amica che schimica con pesche e kinder fetta al latte -