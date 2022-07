Avanti con Maldini, ma il Milan resta inquieto (Di sabato 2 luglio 2022) MilanO - Pochi minuti prima delle 19 di ieri sera è arrivata anche l'ufficialità: Maldini e Massara hanno rinnovato i loro contratti fino al 2024. "Un accordo che testimonia la continuità in un ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 2 luglio 2022)O - Pochi minuti prima delle 19 di ieri sera è arrivata anche l'ufficialità:e Massara hanno rinnovato i loro contratti fino al 2024. "Un accordo che testimonia la continuità in un ...

Pubblicità

EnricoLetta : Sullo #IusScholae non cediamo al ricatto. I temi dei diritti non sono nel perimetro dell’agenda del governo. Non fa… - matteosalvinimi : Firenze, tentano di incendiare la porta della sede della Lega con dentro una quindicina di persone! La mia solidari… - MarcoBovicelli : Non solo quelli per difensore centrale e trequartista,in agenda per Maldini e Massara nei prossimi giorni anche un… - MauroATP : E agli italiani bulli gliela togliamo? E a quelli che hanno la media del 7? Tutti apolidi e clandestini? La lega… - vesna0803 : RT @IrinaVS73: @3Shvets Il tempo non si ferma e con esso si muove in avanti Stranger, sulla strada del suo destino... e, naturalmente, sarà… -