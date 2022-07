Ultime Notizie – Corea del Nord, Kim: “Covid arrivato con palloncini da Corea del Sud” (Di venerdì 1 luglio 2022) Il Covid è arrivato in Corea del Nord con palloncini inviati dalla Corea del Sud. E’ l’accusa che il regime di Kim Jong-un lancia a Seul per spiegare la diffusione dei contagi da coronavirus nel ‘regno eremita’. Pyongyang fa riferimento all’abituale invio di volantini attraverso i palloncini dalla Corea del Sud. I media NordCoreani non spiegano nel dettaglio come sarebbe stato trasferito il virus da un lato all’altro del confine. I report fanno riferimento, tra l’altro, ad un cluster nella cittadina di Ipho, al confine sudorientale. Alcuni cittadini si sarebbero spostati anche nella capitale Pyongyang. Un soldato 18enne e un bambino di 5 anni, ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 1 luglio 2022) Ilindelconinviati dalladel Sud. E’ l’accusa che il regime di Kim Jong-un lancia a Seul per spiegare la diffusione dei contagi da coronavirus nel ‘regno eremita’. Pyongyang fa riferimento all’abituale invio di volantini attraverso idalladel Sud. I mediani non spiegano nel dettaglio come sarebbe stato trasferito il virus da un lato all’altro del confine. I report fanno riferimento, tra l’altro, ad un cluster nella cittadina di Ipho, al confine sudorientale. Alcuni cittadini si sarebbero spostati anche nella capitale Pyongyang. Un soldato 18enne e un bambino di 5 anni, ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Sono 56.166 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ier… - junews24com : De Ligt Chelsea, la Juve fissa il prezzo: non partirà per offerte inferiori - - blogsicilia : #notizie #sicilia Covid, 86.334 i positivi in Italia, 72 le vittime nelle ultime 24 ore - - VesuvioLive : De Luca: “La mascherina va indossata sempre, anche all’aperto. Non illudetevi che lì non serve” - TIZIANAPOESIA : STANNO RUBANDO IL GRANO UCRAINO VANNO FERMATI. vogliono la fame nel paese Ucraina ultime notizie. La Russia ha iniz… -