Trampolino 3 metri | la Pellacani conquista la semifinale

Pubblicità

Coninews : CAPOLAVORO D’ARGENTO! ?? Dopo il titolo europeo nel 2021, Matteo #Santoro e Chiara #Pellacani si prendono una merav… - sportface2016 : +++#Tuffi, Chiara #Pellacani e Matteo #Santoro conquistano una meravigliosa medaglia d'argento ai Mondiali… - Nuotomania : - Gazzetta_it : Trampolino 3 metri, la Pellacani in semifinale - Nuotomania : Questionedistile - #Senzacategoria #mediterranei2022 Tuffi mondiali: la Pellacani torna e passa in semifinale dai 3… -

Chiara Pellacani è 15ª con 268.80 punti dopo le eliminatorie dai 3individuale ai Mondiali di Budapest. È ilolimpico, il più difficile: in semifinale approdano in 18, in finale le prime 12. La romana è reduce dal quarto posto dal piccolo(...Quindicesimo posto d'ingresso, con un solo brivido in quarta rotazione. Chiara Pellacani si qualifica per la semifinale delai Mondiali di Budapest. L'azzurra chiude con 268.80 punti i preliminari che aprono la sesta giornata dei Mondiali alla Duna Arena. Davanti a tutte ci sono le cinesi Yiwen Chen e ...Per continuare a fornirti un’informazione di qualità: • Abbonati a GPRO e goditi tutto il sito, compresi i contenuti esclusivi di G+, SENZA PUBBLICITA’ Chiara Pellacani è 15ª con 268.80 punti dopo le ...Chiara Pellacani è 15a con 268.80 punti dopo le eliminatorie dai 3 metri individuale. E' il trampolino olimpico, il più difficile: in semifinale approdano in 18, in finale le prime 12. La romana è red ...