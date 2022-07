Traffico Roma del 01-07-2022 ore 09:00 (Di venerdì 1 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. {“code”:404,”message”:”Nessun notiziario trovato per il prodotto ‘Luceverde Roma audio’ e tipologia ‘testo'”} In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma Leggi su romadailynews (Di venerdì 1 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. {“code”:404,”message”:”Nessun notiziario trovato per il prodotto ‘Luceverdeaudio’ e tipologia ‘testo'”} In collaborazione con Luce Verde infomobilità

Pubblicità

GianPieroCroppo : RT @AndreaGiuricin: La tipica misura all'italiana nei trasporti. Dato che non sai controllare, limita il servizio. Questo sta succedendo a… - LuceverdeRoma : ?? #Treni Linea AV Roma-Firenze ??Traffico rallentato per accertamenti sulla linea elettrica tra Gallese e Orte ?I… - ansa007 : Stamattina la coincidenza astrale perfetta! Sento che arriva l'estate: #Roma città a misura d'uomo...spero ?? Esco d… - VAIstradeanas : 09:08 #SS7 Traffico da Piazza dei Re di Roma a Colli Albani.Velocità:5Km/h - LuceverdeRoma : ? #Roma #Incidente - Via Flaminia ?????? traffico rallentato altezza km 16+200 in prossimità del Cimitero Flaminio d… -