Siccità, il lago di Bracciano non è in emergenza: «L’acqua non fornisce Roma dal 2017» (Di venerdì 1 luglio 2022) L’emergenza Siccità per il momento non pregiudica la fruizione dell’area naturale protetta del Parco Naturale Bracciano-Martignano. E’ questo il contenuto di una nota inviata dalla Direzione dell’Ente dopo la diffusione di alcune notizia circa gli abbassamenti del livello delL’acqua. Sul caso, insomma, sarebbe stato fatto solo dell’allarmismo infondato. Ma andiamo con ordine. Il lago di Bracciano non è in emergenza In riferimento dunque all’ultima misurazione del bacino idrico, alcune notizie diffuse a mezzo stampa nella giornata di ieri sostengono lo stato d’emergenza delL’acqua del lago di Bracciano nel servizio verso Roma, considerato lo stato di calamità naturale dichiarato ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 1 luglio 2022) L’per il momento non pregiudica la fruizione dell’area naturale protetta del Parco Naturale-Martignano. E’ questo il contenuto di una nota inviata dalla Direzione dell’Ente dopo la diffusione di alcune notizia circa gli abbassamenti del livello del. Sul caso, insomma, sarebbe stato fatto solo dell’allarmismo infondato. Ma andiamo con ordine. Ildinon è inIn riferimento dunque all’ultima misurazione del bacino idrico, alcune notizie diffuse a mezzo stampa nella giornata di ieri sostengono lo stato d’deldeldinel servizio verso, considerato lo stato di calamità naturale dichiarato ...

Pubblicità

CorriereCitta : Siccità, il lago di Bracciano non è in emergenza: «L’acqua non fornisce Roma dal 2017» - LaNotiziaQuoti : La presidente della Regione Donatella Tesei, alla luce della situazione idrica dell’Umbria, ha firmato due ordinanz… - Pierfra81893656 : RT @Barbara62302177: Siccità! Lago di Garda in secca ?????? - Michela_soy : RT @AnonimoRomano6: Il lago di #Bracciano a metà luglio, se continua così, non sarà più idoneo a fare da riserva idrica a Roma. Negare che… - ailinon80 : RT @AnonimoRomano6: Il lago di #Bracciano a metà luglio, se continua così, non sarà più idoneo a fare da riserva idrica a Roma. Negare che… -