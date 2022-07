Serie A 2022 – 2023 | curiosità legate al passato

Leggi su glieroidelcalcio

(Di venerdì 1 luglio 2022) Il nuovo calendario dellaA porta duedelIl nuovo campionato è stata presentato venerdì scorso. La regola introdotta l’anno scorso dell’asimmetria e la sosta invernale per i mondiali in Qatar portano a dueallaA del. Grazie a queste novità che, però, sono frutto del calcio moderno, si verificheranno queste due cose. Milan – Juventus all’andata sarà alla nona giornata che cade nel week end del 9 ottobre. Il nono turno, al ritorno, cade il 2 aprile ma data la nuova regola le due compagini non si sfideranno in questa data. Il big match verrà giocato il 28 maggio, a vent’anni esatti dalla sfida dell’Old Trafford. Una data storica, anche per il calcio italiano. La prima finale di Champions League ...