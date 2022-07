Rtl 102.5, Radio Zeta e Rtl 102.5 News in diretta da Lipari (Di venerdì 1 luglio 2022) MILANO – Rtl 102.5, Radio Zeta e Rtl 102.5 News, dal 2 luglio, trasmetteranno alcuni programmi dal Turmalin di Lipari nelle Isole Eolie in Sicilia. Gli ascoltatori potranno vivere le emozioni dell’estate appena iniziata grazie alla musica, all’intrattenimento e all’informazione delle Radiovisioni del gruppo Rtl 102.5, rigorosamente in diretta. Torna a Lipari anche la Discoteca Nazionale per animare, come ogni anno, le notti degli italiani con la musica più bella di sempre. Così il presidente di Rtl 102.5, Lorenzo Suraci (foto): “Questa estate sarà inebriante perché si sommano tanti fattori: il sold out del Power Hits Estate 2022, il sold out del Future Hits Live 2022, la concessione nazionale di Radio Zeta e grandissime novità su RTL ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 1 luglio 2022) MILANO – Rtl 102.5,e Rtl 102.5, dal 2 luglio, trasmetteranno alcuni programmi dal Turmalin dinelle Isole Eolie in Sicilia. Gli ascoltatori potranno vivere le emozioni dell’estate appena iniziata grazie alla musica, all’intrattenimento e all’informazione dellevisioni del gruppo Rtl 102.5, rigorosamente in. Torna aanche la Discoteca Nazionale per animare, come ogni anno, le notti degli italiani con la musica più bella di sempre. Così il presidente di Rtl 102.5, Lorenzo Suraci (foto): “Questa estate sarà inebriante perché si sommano tanti fattori: il sold out del Power Hits Estate 2022, il sold out del Future Hits Live 2022, la concessione nazionale die grandissime novità su RTL ...

Pubblicità

RadioZetaOf : ?Alzi la ???? chi ha sentito una scossa durante l’esibizione di @sangiovann1 al #radiozetaFHL22! Noi siamo ancora ele… - Lopinionista : Rtl 102.5, Radio Zeta e Rtl 102.5 News in diretta da Lipari - rtl1025 : ???? RTL 102.5, @RadioZetaOf e @RTL1025News, da domani, trasmetteranno alcuni programmi dal #Turmalin di #Lipari nell… - RadioZetaOf : ?? Non è vero che nessuno merita le nostre lacrime ??! Gli Psicologi che cantano “Pagine” SI! ?? Per vedere l’esibiz… - ciccio_1990 : RTL 102.5 (Intervento di Laura Pausini) con ospite Alessandra Amoroso - PauTUBE -