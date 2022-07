Rabiot lascia la Juventus: così Allegri ritrova il suo pupillo (Di venerdì 1 luglio 2022) Il Bayern Monaco avrebbe messo gli occhi su Adrien Rabiot, centrocampista della Juventus di Massimiliano Allegri che potrebbe così andare all’assalto di Bryan Cristante La Juventus di Massimiliano Allegri, col… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di venerdì 1 luglio 2022) Il Bayern Monaco avrebbe messo gli occhi su Adrien, centrocampista delladi Massimilianoche potrebbeandare all’assalto di Bryan Cristante Ladi Massimiliano, col… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Pubblicità

ar95215 : @Nathan_Gr_ Rabiot, arthur, pellegrini, e se dio vuole rugani..e penso, alla prima offerta di 30 milioni per mckennie, ci lascia pure lui - giuseppeJ1306 : @Sottona7 @_alessandra27_ Non cercare di convincerli a non farlo, lascia fare Rabiot lo vogliono per davvero - mik__ka : @exsebio Rabiot è stato già fatto ma guadagna 7 ed è una pippa. McKennie fatto per primo ma non piace (giustamente)… - dadecharlie1 : @EdoardoMecca1 @NicoSchira Alex Sandro che lascia la Juve Rabiot che lascia la Juve Zaniolo - Tiarossi2 : Fuga dalla juve , Dybala non rinnovato Berna pure Morata ancora non si sa Chiello lascia dopo 17 anni Rabiot lo… -