Non aveva mai vinto sull’erba, ora Sinner è negli ottavi di finale a Wimbledon (Di venerdì 1 luglio 2022) Una settimana fa non aveva ancora vinto una partita sull’erba, oggi è negli ottavi di finale a Wimbledon. Jannik Sinner ha battuto John Isner – avversario non facile – in tre set e ha guidato dal primo all’ultimo colpo. Non ha mai mollato la presa, ha mostrato solidità tecnica, fiducia nei colpi e come al solito grande tenuta mentale. Adesso negli ottavi affronterà Alcaraz. Lo spagnolo è favorito ma l’altoatesino sta giocando molto bene, oggi ho mostrato un ottimo servizio. Gli servirà contro lo spagnolo. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 1 luglio 2022) Una settimana fa nonancorauna partita, oggi èdi. Jannikha battuto John Isner – avversario non facile – in tre set e ha guidato dal primo all’ultimo colpo. Non ha mai mollato la presa, ha mostrato solidità tecnica, fiducia nei colpi e come al solito grande tenuta mentale. Adessoaffronterà Alcaraz. Lo spagnolo è favorito ma l’altoatesino sta giocando molto bene, oggi ho mostrato un ottimo servizio. Gli servirà contro lo spagnolo. L'articolo ilNapolista.

