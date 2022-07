Moglie di Zelensky, l’ultimo sguardo al marito. “Ho capito che posso non rivederlo più” (Di venerdì 1 luglio 2022) Olena Zelenska, Moglie del Presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ha raccontato della notte del 24 febbraio in cui tutto è iniziato e il dramma dell’ultimo sguardo al marito prima di salutarsi, un momento in cui ancora non si era resa conto di quanto stava accadendo. La svolta è arrivata solo quando ha capito che poteva non rivedere più i suoi cari. Olena Zelenska, il racconto di quando tutto è iniziato Olena Zelenska in una lunga intervista a Porta a Porta andata in onda giovedì 30 giugno ha raccontato a Bruno Vespa uno sguardo più intimo della guerra che si sta combattendo in Ucraina. È lo sguardo di una Moglie che ha deciso di rimanere al fianco di suo marito che ha nelle mani il destino del suo Paese, di una madre ... Leggi su dilei (Di venerdì 1 luglio 2022) Olena Zelenska,del Presidente ucraino Volodymyr, ha raccontato della notte del 24 febbraio in cui tutto è iniziato e il dramma delalprima di salutarsi, un momento in cui ancora non si era resa conto di quanto stava accadendo. La svolta è arrivata solo quando hache poteva non rivedere più i suoi cari. Olena Zelenska, il racconto di quando tutto è iniziato Olena Zelenska in una lunga intervista a Porta a Porta andata in onda giovedì 30 giugno ha raccontato a Bruno Vespa unopiù intimo della guerra che si sta combattendo in Ucraina. È lodi unache ha deciso di rimanere al fianco di suoche ha nelle mani il destino del suo Paese, di una madre ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : La Russia 'sta rubando i bambini ucraini', portandoli via dal loro Paese senza dare alcuna informazione alle autori… - Marilenapas : RT @Agenzia_Ansa: La Russia 'sta rubando i bambini ucraini', portandoli via dal loro Paese senza dare alcuna informazione alle autorità di… - OSINTsolution : @Agenzia_Ansa Se Zelensky gode di poco credito sulle affermazioni di crimini e guerra anche dai suoi alleati, figuriamoci sua moglie - ciccolombo : RT @Agenzia_Ansa: La Russia 'sta rubando i bambini ucraini', portandoli via dal loro Paese senza dare alcuna informazione alle autorità di… - RiminiFuturo : RT @Agenzia_Ansa: La Russia 'sta rubando i bambini ucraini', portandoli via dal loro Paese senza dare alcuna informazione alle autorità di… -