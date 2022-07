Pubblicità

Presso la sede della comunita' di Sant'Egidio a Roma e' stato dato il benvenuto ai nuovie si e' tenuta un conferenza stampa, per illustrare l'accoglienza e l'integrazione offerta secondo il ...Sonoquesta mattina circa 60a bordo di una barca a vela che si sarebbe incagliata a Caulonia, in provincia di Reggio Calabria. Isono si sono riparati dal sole in un ... Migranti: arrivati in Italia con i corridoi umanitari 95 profughi dai campi di detenzione in Libia - Italia Grazie al sistema dei corridoi umanitari, 95 profughi provenienti dai campi di detenzione della Libia, dove sono stati vittime di torture e ...Caulonia - Ancora sbarchi di migranti lungo le coste della Locride. Si tratta del quinto arrivo negli ultimi quattro giorni. I migranti, di nazionalità pakistana, giunti oggi sono 57. A bordo anche il ...