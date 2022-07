Mettere il tetto al prezzo del gas è auspicabile ma ci sono tanti modi per farlo (Di venerdì 1 luglio 2022) Mettere un tetto al prezzo del gas sarebbe certamente auspicabile, anche per rendere efficaci le sanzioni verso Mosca. Ma come attuare il provvedimento? Vi sono diversi modi e diversi problemi. Una buona soluzione dipende dalla compattezza dell’Europa. di Michele Polo (fonte www.lavoce.info) Perché il price cap La discussione sulla emergenza energetica seguita alla guerra in Ucraina e alle misure per contenere il prezzo del gas si impernia su un provvedimento, la fissazione di un tetto al prezzo del gas. La proposta politica, portata avanti da Mario Draghi in sede europea e ulteriormente discussa con Olaf Scholtz ed Emmanuel Macron nella visita a Kiev e nel vertice europeo di questi giorni, manca tuttavia, almeno nel dibattito ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 1 luglio 2022)unaldel gas sarebbe certamente, anche per rendere efficaci le sanzioni verso Mosca. Ma come attuare il provvedimento? Vidiversie diversi problemi. Una buona soluzione dipende dalla compattezza dell’Europa. di Michele Polo (fonte www.lavoce.info) Perché il price cap La discussione sulla emergenza energetica seguita alla guerra in Ucraina e alle misure per contenere ildel gas si impernia su un provvedimento, la fissazione di unaldel gas. La proposta politica, portata avanti da Mario Draghi in sede europea e ulteriormente discussa con Olaf Scholtz ed Emmanuel Macron nella visita a Kiev e nel vertice europeo di questi giorni, manca tuttavia, almeno nel dibattito ...

