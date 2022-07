M5s | Dadone | “Appoggio esterno non è percorribile | giusto rimanere nel governo Anche Draghi è stato chiaro su questo”

(Di venerdì 1 luglio 2022) “Credo che susiamo stati abbastanza chiari nel dire che in realtà l’ipotesi dinon è, personalmente credo che la permanenza nelsia la scelta giusta e sia importantenell’ottica del fatto che ci sia proprio questa spinta, compresa quella mediatica, a segnalare l’attenzione di come sarebbe per noi più utile uscire dal”. Lo ha detto la ministra delle Politiche giovanili, Fabianaa Sky TG24. “Io credo però che sia una fase storica nella quale non ci si può permetteretipo di scelta – ha proseguito – e credo chequello che ha detto ieri il Presidentesiamoltosu ...

GianmarioAngius : RT @ultimora_pol: #Italia Nel pomeriggio Beppe Grillo incontrerà i ministri M5s. Sul tavolo l’uscita dal governo, con voci che sostengono… - dsaerdsear : Nella frequente competizione di conseguire il titolo del più corrotto,che praticano nel M5S. Al momento la miglior… - GiorgioAntonel1 : RT @ultimora_pol: #Italia Nel pomeriggio Beppe Grillo incontrerà i ministri M5s. Sul tavolo l’uscita dal governo, con voci che sostengono… - libellula58 : RT @ultimora_pol: #Italia Nel pomeriggio Beppe Grillo incontrerà i ministri M5s. Sul tavolo l’uscita dal governo, con voci che sostengono… - Livia_DiGioia : RT @ultimora_pol: #Italia Nel pomeriggio Beppe Grillo incontrerà i ministri M5s. Sul tavolo l’uscita dal governo, con voci che sostengono… -

Lo ha detto la Ministraalle politiche giovanili, Fabiana, parlando a Sky TG24."Io credo però che sia una fase storica nella quale non ci si può permettere questo tipo di scelta - ha ...... D'Incà e), a una viceministra (Todde) e a quattro sottosegretari (Sibilia, Accoto, Fontana e Floridia, che ieri è stata anche incoronata candidataalle primarie del campo largo per la ... M5s, Dadone: “Appoggio esterno non è percorribile, giusto rimanere nel governo Roma, 1 lug. (askanews) - 'Credo che su questo siamo stati abbastanza chiari nel dire che in realtà l'ipotesi di appoggio esterno non è ...La tempesta, almeno a osservare tutto dall’esterno, sembra essersi placata. E il cielo sopra Palazzo Chigi pare tornato limpido. Pace fatta tra Giuseppe Conte e Mario Draghi, che in ...