LIVE Sinner-Isner 6-4 7-6 6-3, Wimbledon 2022 in DIRETTA: l’azzurro gioca da campione contro l’americano e vola agli ottavi di finale! (Di venerdì 1 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.42 Jannik Sinner vola agli ottavi di finale! l’azzurro batte per la seconda volta in carriera John Isner in due ore e ventitré minuti per 6-4 7-6(4) 6-3 e conquista il quarto turno anche a Wimbledon dove sfiderà Carlos Alcaraz che ha battuto 6-3 6-1 6-2 Oscar Otte sul campo 1 quasi in contemporanea. Il primo atteso confronto si consumerà sull’erba londinese con un azzurro in gran spolvero considerando la prestazione tattica da campione disputata oggi. FINE TERZO SET 6-3 GAME SET AND MATCH DI JANNIK Sinner 40-15 DUE MATCH POINT Sinner! 30-15 Doppio fallo dell’italiano. 30-0 Risposta lunga di Isner. 15-0 Buona ... Leggi su oasport (Di venerdì 1 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.42 Jannikdibatte per la seconda volta in carriera Johnin due ore e ventitré minuti per 6-4 7-6(4) 6-3 e conquista il quarto turno anche adove sfiderà Carlos Alcaraz che ha battuto 6-3 6-1 6-2 Oscar Otte sul campo 1 quasi in contemporanea. Il primo atteso confronto si consumerà sull’erba londinese con un azzurro in gran spolvero considerando la prestazione tattica dadisputata oggi. FINE TERZO SET 6-3 GAME SET AND MATCH DI JANNIK40-15 DUE MATCH POINT! 30-15 Doppio fallo dell’italiano. 30-0 Risposta lunga di. 15-0 Buona ...

Pubblicità

zazoomblog : LIVE – Sinner-Isner 6-4 4-4 terzo turno Wimbledon 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Sinner-Isner #terzo #turno… - zazoomblog : LIVE Sinner-Isner 6-4 Wimbledon 2022 in DIRETTA: l’azzurro conquista il primo set - #Sinner-Isner #Wimbledon… - zazoomblog : LIVE – Sinner-Isner 6-4 0-1 terzo turno Wimbledon 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Sinner-Isner #terzo #turno… - sportli26181512 : Sinner-Isner a Wimbledon, il risultato in diretta live della partita: Jannik Sinner a caccia degli ottavi di finale… - SkySport : #Sinner-#Isner è ora LIVE su #SkySport Tennis e in streaming su NOW: gli aggiornamenti in diretta #SkyTennis… -