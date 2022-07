Lenglet, accordo raggiunto con il Tottenham per il prestito (Di venerdì 1 luglio 2022) Tottenham e Barcellona stanno limando i dettagli per il passagio di Lenglet agli Spurs con la formula del prestito Lenglet è sempre più vicino ad indossare la maglietta del Tottenham nella prossima stagione. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il calciatore ha trovato l’accordo con gli Spurs. E intanto i londinesi stanno continuando a parlare con il Barcellona per limare i dettagli del prestito del difensore francese. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 1 luglio 2022)e Barcellona stanno limando i dettagli per il passagio diagli Spurs con la formula delè sempre più vicino ad indossare la maglietta delnella prossima stagione. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il calciatore ha trovato l’con gli Spurs. E intanto i londinesi stanno continuando a parlare con il Barcellona per limare i dettagli deldel difensore francese. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

tuinalover : @andrewguada @rprat75 Lenglet sara il doppione di dier o davies che nel caso manchino può sostituire come compiti d… - Torrenapoli1 : Un po’ di mercato Martedì #Jovic alla Fiorentina Accordo per #Lenglet al Tottenham per il prest dal Barcellona… - DFRnews : #Roma: Trovato l’accordo con #Frattesi per €2 Milioni a stagione, manca ancora l’accordo con il #Sassuolo. Interesse@concreto per #Lenglet -