Leggende TV: “Uno sceriffo a New York” | Uno “scontro di civiltà” con un padre famosissimo (Di venerdì 1 luglio 2022) Tra il 1970 e 1977 uno sceriffo del New Mexico ha cavalcato per le strade di New York e per i nostri schermi, raccontando lo scontro tra due mondi. Era Sam McCloud. Ma la sua figura nasce da un eroe ancora più leggendario, che tutti conoscono. Chi ha conosciuto i tempi eroici delle serie televisive degli anni ‘70, e delle numerose repliche che le televisioni commerciali e no hanno trasmesso sui nostri schermi non potrà mai dimenticare Sam McCloud, lo sceriffo del New Mexico salito a New York per accompagnare un prigioniero. “Uno sceriffo a New York”, l’onestà del west si scontra con gli intrighi della metropoli Web SourceE’ una serie indimenticabile per il suo motivo di apertura, McCloud a cavallo per le avenue di una Manhattan che non lo comprende. E soprattutto ... Leggi su newstv (Di venerdì 1 luglio 2022) Tra il 1970 e 1977 unodel New Mexico ha cavalcato per le strade di Newe per i nostri schermi, raccontando lotra due mondi. Era Sam McCloud. Ma la sua figura nasce da un eroe ancora più leggendario, che tutti conoscono. Chi ha conosciuto i tempi eroici delle serie televisive degli anni ‘70, e delle numerose repliche che le televisioni commerciali e no hanno trasmesso sui nostri schermi non potrà mai dimenticare Sam McCloud, lodel New Mexico salito a Newper accompagnare un prigioniero. “Unoa New”, l’onestà del west si scontra con gli intrighi della metropoli Web SourceE’ una serie indimenticabile per il suo motivo di apertura, McCloud a cavallo per le avenue di una Manhattan che non lo comprende. E soprattutto ...

Pubblicità

NicolasVanHort1 : Che vergogna. Il più grande giocatore del Napoli una delle ultime leggende del calcio moderno lasciando andare via… - La_Bianconera : @Nebbia062 @patjas74 @mdeligt_04 @juventusfc Secondo me invece sei tu che lo stai criticando troppo, dato che esist… - siamoingiro : Il #mistero dei cavalieri #Templari nel #borgo di #Castrovillari in #Calabria. ?? Una misteriosa fontana con tre vol… - Jack53152579 : E’ uno dei più affascinanti racconti dell’umanità. I GIGANTI, al pari del Diluvio Universale a cui spesso vengono c… - Since_in_1981 : @bladistic Milk docet. Smettetela di credere alle leggende metropolitane. E fossi un giocatore di colore non mette… -