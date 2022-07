La pioggia non basta a salvare le coltivazioni del nord (Di venerdì 1 luglio 2022) AGI - Il mantra chiede acqua dal cielo, ma spera che non cada in quantità tali da creare danni. Nell'estate in cui si torna a parlare di siccità già a fine giugno, si spera, ma con moderazione. "Le piogge delle scorse ore non devono trarre in inganno: utili a ristorare il territorio, concedono solo qualche giorno di tregua alla grande siccità, che sta colpendo ampie zone del Paese; a rischio c'è anche la produzione agricola della Lombardia, regione leader per valore economico del settore primario" sottolinea Francesco Vincenzi, Presidente dell'Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio (ANBI). "Non solo - gli fa eco Sandro Folli, Presidente di ANBI Lombardia - senza l'irrigazione nelle campagne sarebbero compromessi gli equilibri ambientali dell'intera pianura, compresa la ricarica delle falde sotterranee. La priorità è salvare il ... Leggi su agi (Di venerdì 1 luglio 2022) AGI - Il mantra chiede acqua dal cielo, ma spera che non cada in quantità tali da creare danni. Nell'estate in cui si torna a parlare di siccità già a fine giugno, si spera, ma con moderazione. "Le piogge delle scorse ore non devono trarre in inganno: utili a ristorare il territorio, concedono solo qualche giorno di tregua alla grande siccità, che sta colpendo ampie zone del Paese; a rischio c'è anche la produzione agricola della Lombardia, regione leader per valore economico del settore primario" sottolinea Francesco Vincenzi, Presidente dell'Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio (ANBI). "Non solo - gli fa eco Sandro Folli, Presidente di ANBI Lombardia - senza l'irrigazione nelle campagne sarebbero compromessi gli equilibri ambientali dell'intera pianura, compresa la ricarica delle falde sotterranee. La priorità èil ...

Pubblicità

SabrinaSalerno : La danza della pioggia non ha funzionato molto…??… mi devo applicare di più !!! - GiovaQuez : Montanari su clima e siccità. Prima spiega che in Australia, dove risiede il figlio, hanno gli stessi problemi. 'Ba… - carlosibilia : 'Mi concentrerei più su chi, nel M5S, c’è stato con il sole e con la pioggia, a lottare ogni giorno. Noi siamo il M… - MIiracleAligner : Ho deciso di uscire dall'uni poco fa quindi eccomi qui sotto un albero per non prendere la pioggia - sulsitodisimone : La pioggia non basta a salvare le coltivazioni del nord -