La metà dei romani snobba i saldi 2022 (Di venerdì 1 luglio 2022) e spenderà meno di 300 euro. Una ricerca di Federmoda e Confcommercio riafferma la disaffezione dei consumatori, con solo il 50,7% pronto a sfruttare le occasioni. I saldi estivi in partenza sabato 2 luglio interessano dunque poco ai romani, che staranno molto attenti a non spendere oltre la media di 300 euro. E’ il quadro di una ricerca di Format Research, per la quale solo la metà degli intervistati attenderà la finestra estiva degli sconti, perlopiù donne e giovani con meno di 24 anni e in maggioranza occasioni online, non nei negozi fisici. Bassa l’attenzione alla marca dei prodotti e, al riguardo della spesa media, la stima è di 185 euro con l’86% dei consumatori pronto a destinare sotto, appunto, i 300 euro. Un calo del 26% rispetto a un anno fa, dato eloquente quanto a crisi economica generalizzata. La posizione di Federmoda e ... Leggi su italiasera (Di venerdì 1 luglio 2022) e spenderà meno di 300 euro. Una ricerca di Federmoda e Confcommercio riafferma la disaffezione dei consumatori, con solo il 50,7% pronto a sfruttare le occasioni. Iestivi in partenza sabato 2 luglio interessano dunque poco ai, che staranno molto attenti a non spendere oltre la media di 300 euro. E’ il quadro di una ricerca di Format Research, per la quale solo ladegli intervistati attenderà la finestra estiva degli sconti, perlopiù donne e giovani con meno di 24 anni e in maggioranza occasioni online, non nei negozi fisici. Bassa l’attenzione alla marca dei prodotti e, al riguardo della spesa media, la stima è di 185 euro con l’86% dei consumatori pronto a destinare sotto, appunto, i 300 euro. Un calo del 26% rispetto a un anno fa, dato eloquente quanto a crisi economica generalizzata. La posizione di Federmoda e ...

