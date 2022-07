“Isola dei famosi 2022”, Edoardo Tavassi “scarica” Mercedesz Henger: “E’ una falsa” (Di venerdì 1 luglio 2022) Giusto il tempo di finire il reality e tornare tutti in Italia e i rapporti tra i protagonisti de “L’Isola dei famosi 2022” prendono subito una piega diversa. Come quelli tra Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger. In una diretta Instagram Tavassi ha scaricato di fatto Mercedesz con cui, seppure a fasi alterne, sembrava esserci un bel feeling. “E’ l’unica persona che non ho sentito – ha detto -. Io che non vedo quasi mai il marcio, se vedo il marcio qualcosa di marcio davvero c’è!”. Quella tra Edoardo e Mercedesz è stata una delle storie che hanno caratterizzato questa edizione dell’Isola. Appena arrivata sull’Isola Mercedesz ha subito ... Leggi su newscronaca.myblog (Di venerdì 1 luglio 2022) Giusto il tempo di finire il reality e tornare tutti in Italia e i rapporti tra i protagonisti de “L’dei” prendono subito una piega diversa. Come quelli tra. In una diretta Instagramhato di fattocon cui, seppure a fasi alterne, sembrava esserci un bel feeling. “E’ l’unica persona che non ho sentito – ha detto -. Io che non vedo quasi mai il marcio, se vedo il marcio qualcosa di marcio davvero c’è!”. Quella traè stata una delle storie che hanno caratterizzato questa edizione dell’. Appena arrivata sull’ha subito ...

