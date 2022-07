Identità di genere e orientamento sessuale: un percorso alla scoperta di sè (Di venerdì 1 luglio 2022) La nostra società purtroppo ancora oggi afferma e porta avanti un binarismo sessuale che poco rispetta tutte le esperienze e le espressioni affettive, sessuali e romantiche che da sempre si manifestano nelle persone. Fin da piccoli i bambini e le bambine possono non riconoscersi nei colori e nei giochi che socialmente sono considerati giusti e adatti al loro genere. Con l’adolescenza e un corpo che cambia questi segnali e stimoli si fanno più forti. Tutte le esperienze e espressioni vanno rispettate e riconosciute, ed è necessaria con urgenza una politica e normativa che possa permettere alle persone, tutte, di essere felici e stare bene. Abbiamo chiesto a Elisabetta Ferrari, attivista dell’associazione GenderLens e madre di una persona trans non binaria, di spiegarci meglio questa realtà. Un acronimo in evoluzione continua Facciamo un passo indietro e ... Leggi su dilei (Di venerdì 1 luglio 2022) La nostra società purtroppo ancora oggi afferma e porta avanti un binarismoche poco rispetta tutte le esperienze e le espressioni affettive, sessuali e romantiche che da sempre si manifestano nelle persone. Fin da piccoli i bambini e le bambine possono non riconoscersi nei colori e nei giochi che socialmente sono considerati giusti e adatti al loro. Con l’adolescenza e un corpo che cambia questi segnali e stimoli si fanno più forti. Tutte le esperienze e espressioni vanno rispettate e riconosciute, ed è necessaria con urgenza una politica e normativa che possa permettere alle persone, tutte, di essere felici e stare bene. Abbiamo chiesto a Elisabetta Ferrari, attivista dell’associazione GenderLens e madre di una persona trans non binaria, di spiegarci meglio questa realtà. Un acronimo in evoluzione continua Facciamo un passo indietro e ...

