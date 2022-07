Gli sceicchi prendono un club in Italia, è fatta per davvero: ci sono le firme (Di venerdì 1 luglio 2022) Gli sceicchi fanno il proprio debutto ufficiale nel calcio Italiano: imminente il passaggio di proprietà di un club, firme in vista. La nuova stagione è ormai alle porte. Tutte le squadre, ormai da qualche settimana, hanno iniziato a muoversi sul mercato al fine di regalare ai rispettivi allenatori rinforzi di qualità e migliorare le proprie Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 1 luglio 2022) Glifanno il proprio debutto ufficiale nel calciono: imminente il passaggio di proprietà di unin vista. La nuova stagione è ormai alle porte. Tutte le squadre, ormai da qualche settimana, hanno iniziato a muoversi sul mercato al fine di regalare ai rispettivi allenatori rinforzi di qualità e migliorare le proprie Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

Berlorsconi : Bella merda chi cazzo ci va a vederla gli sceicchi che non sanno un cazzo #MilanInter - Peppe0017 : @esivabbe @DiMarzio @fifa gli sceicchi approvano - Genovef59631871 : @FerraraLiberato @antorendina Il mercato è folle perché gli sceicchi che non conoscono il valore del lavoro lo hann… - GiampieroFranc3 : @Horseman003 @alei1004 Il real Madrid ha passato anni a buttare soldi eh, han un debito altissimo. Sul bayern ti do… - cicciomanfredi : @pierp80 Ma sono saltati perché alzano i prezzi gli sceicchi... Per me il rinnovo di Maldini e Massara era normale… -