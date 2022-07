GF Vip 7, Sonia Bruganelli ufficializzata sui social ma non tutti sono contenti (ed ex Vippone ironizza) (Di venerdì 1 luglio 2022) Dopo tanti tira e molla e successive precisazioni, ormai è ufficiale: Sonia Bruganelli sarà la prossima opinionista del GF Vip 7. La moglie di Paolo Bonolis sarà affiancata dalla new entry Orietta Berti, annunciata nel corso della presentazione ufficiale anche dall’AD Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, come nuovo volto Mediaset. Ma qual è la reazione del... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 1 luglio 2022) Dopo tanti tira e molla e successive precisazioni, ormai è ufficiale:sarà la prossima opinionista del GF Vip 7. La moglie di Paolo Bonolis sarà affiancata dalla new entry Orietta Berti, annunciata nel corso della presentazione ufficiale anche dall’AD Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, come nuovo volto Mediaset. Ma qual è la reazione del... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Pubblicità

blogtivvu : GF Vip 7, Sonia Bruganelli ufficializzata sui social ma non tutti sono contenti (ed ex Vippone ironizza) #gfvip - blogtivvu : Sonia Bruganelli si “lamenta” per l’inizio anticipato del Grande Fratello Vip - infoitcultura : Signorini svela che il GF Vip forse parte il 12 settembre, Sonia Bruganelli si lamenta: ecco perché - infoitcultura : Grande Fratello Vip 7 inizia prima, Sonia Bruganelli si lamenta - DrApocalypse : GF Vip 7, si riparte il 12 settembre. Sonia Bruganelli: 'Sempre prima?' -