F1 | Gp Gran Bretagna | Sainz precede Hamilton in seconde libere

(Di venerdì 1 luglio 2022) Silverstone, 1 lug. – (Adnkronos) – Carlos Sainz è il più veloce nelle seconde prove del Gp di Gran Bretagna a Silverstone. Lo spagnolo della Ferrari gira in 1'28?942 precedendo gli inglesi Lewis Hamilton (1'29?105) con la Mercedes e Lando Norris su McLaren (1'29?118). Quarto posto per il campione del mondo in carica e leader iridato, l'olandese della Red Bull Max Verstappen (1'29?149) che si lascia alle spalle l'altro ferrarista, il monegasco Charles Leclerc (1'29?404).

Il finlandese dell'Alfa Romeo Valtteri Bottas è stato il più veloce nelle prime prove libere del Gp di Gran Bretagna a Silverstone in 1'42 249. Secondo l'inglese della Mercedes Lewis Hamilton (1'42 781) che si lascia alle spalle le due Ferrari dello spagnolo Carlos Sainz (1'42 967) e del monegasco Charles Leclerc. Una Ferrari davanti a tutti nella seconda sessione di prove libere del GP di Gran Bretagna. È quella dello spagnolo Carlos Sainz, che ha fermato il cronometro sull'1:28.942 precedendo la Mercedes di Lewis Hamilton.