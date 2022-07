DIRETTA F1, GP Silverstone 2022 LIVE: Sainz svetta in FP2 davanti a Norris e Verstappen (Di venerdì 1 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.42 Si lancia Verstappen per il primo tentativo di time-attack con gomme soft. Stesso discorso per Hamilton, che però non si migliora al momento. 17.40 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI: 1 Carlos Sainz Ferrari1:28.942 3 2 Lando Norris McLaren+0.176 33 Charles LECLERC Ferrari+0.462 3 4 Fernando ALONSO Alpine+0.753 2 5 George RUSSELL Mercedes+0.857 3 6 Max Verstappen Red Bull Racing+0.943 3 7 Daniel RICCIARDO McLaren+0.960 2 8 Lance STROLL Aston Martin+1.000 2 9 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.058 3 10 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.153 2 11 Esteban OCON Alpine+1.296 2 12 Alexander ALBON Williams+1.321 3 13 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+1.329 2 14 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.396 2 15 Lewis HAMILTON Mercedes+1.474 2 16 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.538 2 17 Mick ... Leggi su oasport (Di venerdì 1 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.42 Si lanciaper il primo tentativo di time-attack con gomme soft. Stesso discorso per Hamilton, che però non si migliora al momento. 17.40 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI: 1 CarlosFerrari1:28.942 3 2 LandoMcLaren+0.176 33 Charles LECLERC Ferrari+0.462 3 4 Fernando ALONSO Alpine+0.753 2 5 George RUSSELL Mercedes+0.857 3 6 MaxRed Bull Racing+0.943 3 7 Daniel RICCIARDO McLaren+0.960 2 8 Lance STROLL Aston Martin+1.000 2 9 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.058 3 10 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.153 2 11 Esteban OCON Alpine+1.296 2 12 Alexander ALBON Williams+1.321 3 13 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+1.329 2 14 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.396 2 15 Lewis HAMILTON Mercedes+1.474 2 16 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.538 2 17 Mick ...

SkySportF1 : ?? #FP1 Ferrari in TOP 3 (-26'??) ? Incognita meteo a Silverstone LIVE ? - SkySportF1 : ?? Seconde libere, Ferrari subito all’attacco ???? Leclerc e Sainz al comando a Silverstone LIVE ?… - SkySportF1 : ?? Bottas firma le FP1 a Silverstone ?? Sessione anomala poca attività in pista I risultati ? - jermann_kurt : RT @SkySportF1: ?? Bottas firma le FP1 a Silverstone ?? Sessione anomala poca attività in pista I risultati ? - jermann_kurt : RT @SkySportF1: F1, si torna in pista: alle 17 scattano le seconde prove libere a Silverstone, LIVE su Sky Sport F1 (canale 207) #SkyMotori… -