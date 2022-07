De Ligt verso l'addio. Così la Juve potrebbe sostituirlo

(Di venerdì 1 luglio 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

L'avventura di Matthijs dealla Juventus sembra ormai agli sgoccioli. I discorsi sul rinnovo hanno subito una brusca frenata, la via della cessione ora è la più accreditata: il Chelsea si è già mosso, il Manchester City ...Calciomercato Napoli news/ Portiere, piace Gollini, PolitanoValencia Seguito con grande interesse dalla Juventus , che potrebbe presto lasciar partire De, il patron De Laurentiis ed i ...L'ADDIO DI MDL - Al momento, il Chelsea aspetta di riformulare la propria proposta, dopo la prima da 50 milioni più Werner o Pulisic. Il Chelsea non si spaventa davanti alla super richiesta della Juve ...Se partirà de Ligt in questa sessione di mercato, la Juventus porterà a Torino due centrali: Koulibaly e Bremer i sogni ...