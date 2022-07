«Credo di invecchiare bene anche perché | non avendo figli | mi sento libera di testa» | ha raccontato la showgirl

(Di venerdì 1 luglio 2022) Dopo anni e anni come presenza fissa in televisione ora Paola Barale, 55 anni, si sta dedicando ad un’altra sua passione: il teatro. In un’intervista al Corriere della Sera, lae attrice si è raccontata, parlando proprio del suo rapporto con la televisione. Madella sua scelta di non avere. Paola Barale: vita e carriera guarda le foto Quando la sosia di Madonna arrivò in TV Barale ha iniziato a lavorare come sosia di Madonna quando era ancora una studentessa all’Isef di Torino che sognava di diventare insegnante di ...

dibene anche perché non avendone, mi sento libera di testa '. La sua, quindi, sembra una scelta consapevole. "Lo fece in studio pieno, con microfoni aperti". Paola Barale confessa:...La nota 55enne che a Verissimo ha dichiarato di non aver mai avuto il desiderio di voler diventare madre, ha aggiunto: 'dibene anche perchè non avendone, mi sento libera di testa' .Poi ho iniziato a lavorare come sosia di Madonna, non mi piaceva molto però pagavano benissimo. Mi piace il teatro, è sempre diverso e non rischio mai di rivivere le medesime situazioni». Lì guadagnav ...La nota showgirl ne è convinta: "Non avendo figli mi sento libera di testa" Paola Barale una nota attrice e showgirl si è raccontata ai microfoni del ...