Covid-19, monitoraggio settimanale Iss: numeri in peggioramento (Di venerdì 1 luglio 2022) Questa mattina, l’Iss ha pubblicato il consueto monitoraggio settimanale sull’andamento dell’epidemia da Covid-19: numeri in peggioramento in Italia. Una nuova crescita dei casi Covid preoccupa il nostro Paese. Da alcune settimane la curva epidemica è in salita, come dimostrato anche dal bollettino quotidiano. Ad evidenziarlo anche il consueto monitoraggio effettuato dall’Istituto Superiore di Sanità ed il Ministero della Salute. (Ansa)Secondo il report, nell’ultima settimana si è registrata una sensibile crescita dell’incidenza dei casi, dell’indice di trasmissibilità ed anche dei ricoveri nelle strutture ospedaliere, sia nei reparti ordinari che in quelli di terapia intensiva. Covid-19, i dati del monitoraggio ... Leggi su esclusiva (Di venerdì 1 luglio 2022) Questa mattina, l’Iss ha pubblicato il consuetosull’andamento dell’epidemia da-19:inin Italia. Una nuova crescita dei casipreoccupa il nostro Paese. Da alcune settimane la curva epidemica è in salita, come dimostrato anche dal bollettino quotidiano. Ad evidenziarlo anche il consuetoeffettuato dall’Istituto Superiore di Sanità ed il Ministero della Salute. (Ansa)Secondo il report, nell’ultima settimana si è registrata una sensibile crescita dell’incidenza dei casi, dell’indice di trasmissibilità ed anche dei ricoveri nelle strutture ospedaliere, sia nei reparti ordinari che in quelli di terapia intensiva.-19, i dati del...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Ancora in aumento indice Rt e incidenza. Salgono le ospedalizzazioni: intensive al 2,6% e ricoveri ordinari al 10,3… - Agenzia_Ansa : COVID | L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato di aspettarsi 'alti livelli' di Covid-19 quest'estate… - Agenzia_Ansa : Impennata dei contagi da Covid-19, con un aumento del +58,9% in una settimana. Aumentano anche i ricoveri ordinari… - gano49 : RT @Agenzia_Ansa: COVID | L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato di aspettarsi 'alti livelli' di Covid-19 quest'estate in Eur… - cesarebrogi1 : RT @Agenzia_Ansa: COVID | L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato di aspettarsi 'alti livelli' di Covid-19 quest'estate in Eur… -