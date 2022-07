Conto cointestato e appropriazione indebita: a cosa prestare attenzione (Di venerdì 1 luglio 2022) Un Conto corrente cointestato è, come suggerisce il nome stesso, un Conto che ha più di un titolare: può essere intestato a due persone, come per esempio marito e moglie, ma anche a più di due, come un gruppo di amici. Il Conto corrente cointestato potrà essere a firma congiunta o a firma disgiunta: nel primo caso è necessario l’autorizzazione di tutti gli intestatari per poter eseguire ogni singola operazione, mentre nel secondo no. cosa succede, dunque, nel caso in cui uno dei titolari del Conto dovesse prelevare una quota che ecceda quella che dovrebbe essere la sua parte di soldi depositati sul Conto? La banca non può contrastare una richiesta di questo tipo. Scopri quali sono i conti correnti online che puoi aprire come conti ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 1 luglio 2022) Uncorrenteè, come suggerisce il nome stesso, unche ha più di un titolare: può essere intestato a due persone, come per esempio marito e moglie, ma anche a più di due, come un gruppo di amici. Ilcorrentepotrà essere a firma congiunta o a firma disgiunta: nel primo caso è necessario l’autorizzazione di tutti gli intestatari per poter eseguire ogni singola operazione, mentre nel secondo no.succede, dunque, nel caso in cui uno dei titolari deldovesse prelevare una quota che ecceda quella che dovrebbe essere la sua parte di soldi depositati sul? La banca non può contrastare una richiesta di questo tipo. Scopri quali sono i conti correnti online che puoi aprire come conti ...

giorgiozoppe : Dignità? Conto cointestato con suocero si! - Gioacch80739276 : Tornare dalla banca per chiudere un conto cointestato con il babbo è stato come seppellirlo la seconda volta e ric… - maramaramao : @Carmen29061894 @elenabonetti Io non conosco nessuna donna lavoratrice che fa accreditare lo stipendio sul conto ch… - Marisa73354936 : @elenabonetti @Laila76913893 Non è possibile da parte del datore di lavoro effettuare un bonifico a un dipendente c… - GBATTIMIELLO : RT @AnnalisaNocera1: RAZZISMO E DISCRIMINAZIONE BANCARIA IN ITALIA CITTADINO ITALIANO DENUNCIA PUBBLICAMENTE CHE IL SUO CONTO “BANCA SELLA… -