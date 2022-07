Concorrente del GF Vip 7: Signorini lancia il primo indizio ma è quasi una certezza, ecco chi potrebbe essere (Di venerdì 1 luglio 2022) Alfonso Signorini dopo aver fatto delle precisazioni sulla data di inizio della prossima edizione del GF Vip 7 ha deciso di snocciolare i primi indizi relativi ai prossimi concorrenti dello spiatissimo reality. Il padrone di casa ci tiene sulle spine e coinvolge i suoi follower svelando un indizio della prima prossima Concorrente che varcherà la... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 1 luglio 2022) Alfonsodopo aver fatto delle precisazioni sulla data di inizio della prossima edizione del GF Vip 7 ha deciso di snocciolare i primi indizi relativi ai prossimi concorrenti dello spiatissimo reality. Il padrone di casa ci tiene sulle spine e coinvolge i suoi follower svelando undella prima prossimache varcherà la... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Pubblicità

dena6978 : RT @Iperborea_: Io amavo Dayane (in quanto concorrente, mai cercato di elevarla ad altro), ma in quel periodo fui tra i pochi a non massacr… - blogtivvu : Concorrente del GF Vip 7: Signorini lancia il primo indizio ma è quasi una certezza, ecco chi potrebbe essere #gfvip - ombrello_giallo : RT @Iperborea_: Io amavo Dayane (in quanto concorrente, mai cercato di elevarla ad altro), ma in quel periodo fui tra i pochi a non massacr… - _adelisa_m : RT @Iperborea_: Io amavo Dayane (in quanto concorrente, mai cercato di elevarla ad altro), ma in quel periodo fui tra i pochi a non massacr… - SuperGuidaTV : Abbiamo intervistato Nick Luciani, concorrente dell'#isoladeifamosi. Con lui abbiamo parlato della sua esperienza a… -