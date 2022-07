Pubblicità

CorriereCitta : Chiusura Leonardo a Pomezia, il Sindaco: “Troppe domande senza risposta” - AlCiccioh3 : @FeliceRaimondo o può darsi che campos non è leonardo. Più che altro felice ma specie che tutti parlavano di chiusu… - muoversintoscan : RT @AT_Informa: #AT_MassaCarrara Dalle ore 7 fino alle 24 del 24/6, a causa della chiusura di Via San Leonardo per evento fieristico, linea… - AT_Informa : #AT_MassaCarrara Dalle ore 7 fino alle 24 del 24/6, a causa della chiusura di Via San Leonardo per evento fieristico, linea 61 deviata. -

Il Corriere della Città

Il rendimento del decennale segna 3,41% (precedente a 3,38%), lo spread sul Bund 205 bp (199) (dati MTS). *Segnali di recupero tra gli industriali: *spiccano+1,9% e Fincantieri +1,...In controtendenza anche(+0,7%) mentre e' poco sotto la parita' Atlantia ( - 0,1%) che ... scambia a 1,0451 dollari (da 1,0464 ieri in) e a 141,09 yen (142,17), con il dollaro/yen a ... Chiusura Leonardo a Pomezia, il Sindaco: “Troppe domande senza risposta” We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...Firenze, 30 giugno 2022 - Una raccolta firme per dire no alla chiusura dell'ambulatorio di San Niccolò. E' stata lanciata dagli abitanti del comitato della zona che si sono riuniti in assemblea negli ...