Ballando con le Stelle 2022, Arisa in giuria: rumors (Di venerdì 1 luglio 2022) Ballando con le Stelle 2022 aprirà i battenti il prossimo ottobre e Milly Carlucci è completamente immersa nei preparativi. Stando ad un'indiscrezione dell'ultima ora, la conduttrice e direttrice artistica dello show danzante di Rai1 avrebbe arruolato Arisa come giudice. Chi dovrebbe sostituire? Ballando con le Stelle 2022: Arisa in giuria? La diciassettesima edizione di Ballando con le Stelle, come vuole la tradizione, debutterà sul primo canale della televisione di Stato in autunno. Anche se la data non è stata ancora ufficializzata, secondo diverse fonti Milly Carlucci andrà in scena con la prima puntata sabato 8 ottobre. La conduttrice e direttrice artistica anticipa il cast sul finire ...

