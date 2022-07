Assunzioni 2022: tutti i nuovi obblighi di comunicazione (Di venerdì 1 luglio 2022) nuovi obblighi in arrivo per i datori di lavoro e i committenti che riguardano le Assunzioni dal 2022 di lavoratori dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi, interinali o lavoratori occasionali “ex voucher”. A prevederlo la bozza di decreto legislativo approvata in via definitiva dal Consiglio dei ministri lo scorso 22 giugno. Il testo, in attesa della pubblicazione in Gazzetta ufficiale per l’entrata in vigore, recepisce la direttiva comunitaria numero 2019/1152 in materia di condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili. Modificando la normativa già in vigore, rappresentata dal Decreto legislativo numero 152/1997, vengono previsti nuovi obblighi informativi “minimi” in favore di tutti i lavoratori, compresi quanti hanno contratti non standard, come ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 1 luglio 2022)in arrivo per i datori di lavoro e i committenti che riguardano ledaldi lavoratori dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi, interinali o lavoratori occasionali “ex voucher”. A prevederlo la bozza di decreto legislativo approvata in via definitiva dal Consiglio dei ministri lo scorso 22 giugno. Il testo, in attesa della pubblicazione in Gazzetta ufficiale per l’entrata in vigore, recepisce la direttiva comunitaria numero 2019/1152 in materia di condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili. Modificando la normativa già in vigore, rappresentata dal Decreto legislativo numero 152/1997, vengono previstiinformativi “minimi” in favore dii lavoratori, compresi quanti hanno contratti non standard, come ...

