Ascolti TV | dati Auditel di ieri | giovedì 30 giugno 2022

(Di venerdì 1 luglio 2022)tv: idei programmi più visti di30, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 gli episodi della fiction Don Matteo 12 hanno totalizzato in media 2115 spettatori (14.80% di share); su Canale5 la puntata dello show in replica Scherzi a Parte ha avuto 1259 spettatori, 9.69% di share. La serie FBI: Most Wanted su Italia1 ha portato a casa 1000 spettatori (6.77%) nella media dei vari episodi; su Rai2 la serata musicale Tim Summer Hits ha totalizzato 1578 spettatori (12.02%), mentre su Rai3 l’atletica leggera, con la Diamond League ne ha avuti 749 (5.00%) e a seguire il film D’Annunzio – L’uomo che voleva diventare Cesare 735 ...

Pubblicità

CorriereCitta : #AscoltiTv giovedì 30 giugno 2022: Don Matteo, Tim Summer Hits, Scherzi a parte, FBI, dati Auditel e share - Clabest2 : @AlessandroPeir4 @barbarab1974 No sei tu che ne capisci poco e trai conclusioni da dati non verificati. Lo sai cosa… - AnnaMancini81 : Ascolti Tv mercoledì 29 giugno 2022, Modalità Aereo 15.8%, L’Ora- Inchiostro contro Piombo 7.1% - ParliamoDiNews : Ascolti tv ieri: L`Ora e Balivo colano a picco, Rai1 e Sciarelli al top. I dati #caterinabalivo #30giugno - infoitcultura : Ascolti tv ieri: L’Ora e Balivo colano a picco, Rai1 e Sciarelli al top. I dati -

tv giovedì 30 giugno 2022: preserale e access prime time Techetechete' sfonda ... Reazione a catena di Marco Liorni continua a far registrareeccellenti. Rai Uno " Techetechete' è stato ...Purtroppo, però, bisogna segnalare che il dato suglidello scorso mercoledì 29 giugno è ... Per quanto riguarda gli altrisullo share, sul terzo gradino del podio si colloca il film su ...(Adnkronos) – La replica di ‘Don Matteo 12’, trasmessa ieri da Rai1, è stato il programma più seguito della prima serata, con 2.115.000 spettatori e il 14.8% di share. Al secondo posto, ‘Tim Summer Hi ...Don Matteo, clamoroso cambio in corsa: è successo per la prima volta. La Rai non cambia idea, la fiction è sempre la più amata dal pubblico ...