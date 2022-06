Ultime Notizie Roma del 30-06-2022 ore 16:10 (Di giovedì 30 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Ferrigno il Presidente del Consiglio Mario Draghi dopo il rientro anticipato del vertice nato di Madrid questa mattina è salita al Colle dove c’è intrattenuta colloquio con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per circa un’ora È probabile che nel colloquio siano stati affrontati anche temi di politica interna dopo le Ultime fibrillazioni all’interno della maggioranza di governo le tensioni tra draghi Giuseppe Conte ieri a parlare a lungo con il capo dello Stato al finale era stato Infatti l’idea del MoVimento 5 Stelle al termine di una giornata di forti tensioni scatenata dalle rivelazioni del sociologo Domenico De Masi secondo il quale i draghi avrebbe fatto pressioni su Grillo per rimuovere contro i 5 Stelle caldaia fa le ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 30 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Ferrigno il Presidente del Consiglio Mario Draghi dopo il rientro anticipato del vertice nato di Madrid questa mattina è salita al Colle dove c’è intrattenuta colloquio con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per circa un’ora È probabile che nel colloquio siano stati affrontati anche temi di politica interna dopo lefibrillazioni all’interno della maggioranza di governo le tensioni tra draghi Giuseppe Conte ieri a parlare a lungo con il capo dello Stato al finale era stato Infatti l’idea del MoVimento 5 Stelle al termine di una giornata di forti tensioni scatenata dalle rivelazioni del sociologo Domenico De Masi secondo il quale i draghi avrebbe fatto pressioni su Grillo per rimuovere contro i 5 Stelle caldaia fa le ...

