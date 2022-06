Traffico Roma del 30-06-2022 ore 17:30 (Di giovedì 30 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverde Roma Bentrovati a questo giuramento da Simone Cerchiara sul Raccordo Anulare code per incidente sul tratto di carreggiata esterna tra la A24 la Tiburtina verso la A1 per Firenze incidente in via di Tor Bella Monaca verso la via Casilina code per incidente tra la via Tuscolana nella via Anagnina in uscita da Roma altro incidente sulla Nomentana altezza Santa Costanza Annibaliano sulla tangenziale intenso Traffico all’altezza di Batteria Nomentana siamo sulla carreggiata verso San Giovanni e nel quartiere Trieste attenzione alla chiusura di piazza Addis Abeba si tratta di lavori dettagli di queste e altre notizie nel sito Roma.luceverde.it un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale In collaborazione con Luce Verde ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 30 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. LuceverdeBentrovati a questo giuramento da Simone Cerchiara sul Raccordo Anulare code per incidente sul tratto di carreggiata esterna tra la A24 la Tiburtina verso la A1 per Firenze incidente in via di Tor Bella Monaca verso la via Casilina code per incidente tra la via Tuscolana nella via Anagnina in uscita daaltro incidente sulla Nomentana altezza Santa Costanza Annibaliano sulla tangenziale intensoall’altezza di Batteria Nomentana siamo sulla carreggiata verso San Giovanni e nel quartiere Trieste attenzione alla chiusura di piazza Addis Abeba si tratta di lavori dettagli di queste e altre notizie nel sito.luceverde.it un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde ...

Pubblicità

LuceverdeRoma : [AGG] A1 Roma-Napoli ? Incidente risolto, traffico rallentato #Luceverde #Lazio - mamopattarini : RT @AndreaGiuricin: La tipica misura all'italiana nei trasporti. Dato che non sai controllare, limita il servizio. Questo sta succedendo a… - romamobilita : #Roma #viabilità Da lunedì prossimo, per lavori, via Ardeatina sarà chiusa da via di Tor Pagnotta sino al Gra, fatt… - VAIstradeanas : 17:29 #SS7 Traffico da Piazza dei Re di Roma a Colli Albani.Velocità:10Km/h - Gabriele885 : RT @DelpapaMax: Oggi vado a Roma. Ho bisogno di sfogarmi, mi faccio portare sul GRA dove stanno i gretini che bloccano il traffico -