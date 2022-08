Tra la Baia e il Porto la combo degli eventi | un test per la sosta

InNotizia : Arte, teatro, musica e danza animeranno Antro 2022, il Festival del Parco archeologico dei Campi Flegrei, dal 26 ag… - memizon : RT @gioggsan: Un misterioso pesce ('molto veloce e furtivo') avrebbe morso un bagnante nel fiume Var, vicino Nizza: - Ceravolc : RT @gioggsan: Un misterioso pesce ('molto veloce e furtivo') avrebbe morso un bagnante nel fiume Var, vicino Nizza: - marziomartel : Lingua di fuoco sulla baia del bengala tra India e Tailandia - cronachedi : Baia Domizia, l'ombra dello spaccio dietro le risse tra baby gang -

SavonaNews.it

Finale Ligure . I controlli effettuati da Arpal il 9 agosto hanno segnalato la non conformità per inquinamento per il tratto compresopunta Crena, dalladei Saraceni, al confine con Noli. Il sindaco di Finale Ligure Ugo Frascherelli ha firmato un'ordinanza con la quale impone il divieto di balneazione nella zona interessata.Niente più bagno per il momento a Varigotti nel tratto di mareladei Saraceni e il confine con Noli, quindi anche alla spiaggia del Malpasso. Valori di inquinanti oltre al limite: scatta il divieto di balneazione tra la Baia dei Saraceni e il Malpasso Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Le rilevazioni di Arpal hanno evidenziato la presenza di batteri, ma non si tratta di perdite da condotte fognarie ...