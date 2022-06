“Si sposano!” | clamoroso dopo il Grande Fratello Vip | data fissata in segreto?

Leggi su direttanews

(Di giovedì 30 giugno 2022) La foto ha fatto il giro del web, la coppia nata al GF Vip potrebbe fare ilpasso, si aspetta lasegreta Alfonso Signorini (vip.it)Una coppia di ex gieffini del reality di Alfonso Signorini potrebbe star organizzando un matrimonio lontano dai riflettori (almeno per il momento). Parliamo di una delle coppie più amate delle ultime edizioni del GF Vip: i due si sono incontrati all’interno del programma ediverse vicissitudini si sono innamorati non lasciandosi più. In molti avranno già capito di chi si tratta, parliamo proprio dei Prelemi: Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. La giovane coppia ha fatto letteralmente impazzire il web quest’anno. Tra vacanze insieme e trasferimenti a Roma, i due non si sono più lasciati la mano decidendo di passare la vita insieme. Già qualche ...