Sanzioni per chi non fa pagare col Pos, il tributarista: "Finalmente scatta il vero obbligo. Ma ci sono criticità, ecco quali sono" (Di giovedì 30 giugno 2022) Dal 2014 i commercianti, gli artigiani e i professionisti hanno l'obbligo di poter far pagare i consumatori o clienti tramite moneta elettronica e quindi di avere il Pos, lo strumento che permette di far pagare con carta di credito o bancomat, ma non c'era nessuna sanzione per chi non rispettasse quest'obbligo. Da domani chi si rifiuta di far pagare tramite carta potrà essere sottoposto a una sanzione di 30 euro più il 4 per cento del valore del bene-servizio acquistato. Le criticità sono due, secondo il tributarista Gianluca Timpone: la sanzione si può aggirare affermando di avere problemi con la linea internet e dall'altra parte la sanzione arriva solo se il cliente denuncia e quindi questo dovrà mettere in conto di investire del ...

