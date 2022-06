Roma, sotto Trinità dei Monti c’è una scala segreta inaccessibile: dove porta (Di giovedì 30 giugno 2022) Roma la città eterna è ricca di angoli e luoghi segreti e affascinanti e uno si trova vicino alla celebre scalinata di Trinità dei Monti. Si tratta di una scala segreta che scende ad una profondità di 25 metri e che porta indietro nel tempo. LEGGI ANCHE:– Piazza di Spagna, perché si chiama così? La curiosità che forse non conoscevi Una porta bianca quasi invisibile incastonata in un muro di confine di Villa Medici, vicino alla chiesa di Trinità dei Monti al Pincio, è l’accesso a questo luogo segreta. Si tratta di una scala a chiocciola di 117 scalini realizzata nel 1570 per volontà del Cardinale Giovanni Ricci. Ricci acquistò Villa Medici quattro anni prima e avviò lavori di ampliamento e ... Leggi su funweek (Di giovedì 30 giugno 2022)la città eterna è ricca di angoli e luoghi segreti e affascinanti e uno si trova vicino alla celebre scalinata didei. Si tratta di unache scende ad una profondità di 25 metri e cheindietro nel tempo. LEGGI ANCHE:– Piazza di Spagna, perché si chiama così? La curiosità che forse non conoscevi Unabianca quasi invisibile incastonata in un muro di confine di Villa Medici, vicino alla chiesa dideial Pincio, è l’accesso a questo luogo. Si tratta di unaa chiocciola di 117 scalini realizzata nel 1570 per volontà del Cardinale Giovanni Ricci. Ricci acquistò Villa Medici quattro anni prima e avviò lavori di ampliamento e ...

