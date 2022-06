Roma | operaio cade da un ponteggio e muore | choc in pieno centro

(Di giovedì 30 giugno 2022) Incidente mortale sul lavoro a. Questa mattina intorno alle 9.15 unè caduto, morendo sul colpo, da unin via Boncompagni, non lontano da via Veneto. In base ad una prima ...

Infortuni aumentati in tutto il Paese, maggiormente al Sud leggi anche Incidente sul lavoro a, cade dal ponteggio: mortoNel solo mese di maggio il numero degli infortuni sul lavoro ...Incidente mortale sul lavoro a. Questa mattina intorno alle 9.15 unè caduto, morendo sul colpo, da un ponteggio in via Boncompagni, non lontano da via Veneto. In base ad una prima ricostruzione l'uomo sarebbe caduto ...A perdere la vita un operaio 45enne, che è stato subito soccorso da polizia e 118. L’operaio è morto al lavoro sul «bosco verticale» di Roma, simile a quello di Milano con appartamenti extralusso. Ind ...Questa mattina a Roma un operaio è morto sul colpo cadendo dal ponteggio dove era al lavoro in via Boncompagni, non lontano da via Veneto. Sono in corso le indagini della Polizia ...