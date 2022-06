Nothing phone (1) non è un top di gamma: ha un processore Snapdragon 778G+ (Di giovedì 30 giugno 2022) Un processore di fascia media a cui Qualcomm ha aggiunto per Nothing la ricarica senza fili. Con i preordini sono venute a galla anche le altre caratteristiche. Carl Pei ha detto che è proprio così che voleva il phone (1).... Leggi su dday (Di giovedì 30 giugno 2022) Undi fascia media a cui Qualcomm ha aggiunto perla ricarica senza fili. Con i preordini sono venute a galla anche le altre caratteristiche. Carl Pei ha detto che è proprio così che voleva il(1)....

Pubblicità

Digital_Day : Un processore di fascia media a cui Qualcomm ha aggiunto per Nothing la ricarica senza fili. Con i preordini sono v… - GizChinait : Ecco quanto costerà #Nothing Phone (1) in Europa #NothingPhone1 - TuttoAndroid : Ecco prezzi e specifiche tecniche di Nothing Phone (1) in Europa e Italia - 83napolano : RT @CeotechI: Nothing Phone (1), trapelano i nuovi render per la stampa #120Hz #4500mAh #45W #Amoled #Android12 #CarlPei #GadgetTech #MidRa… - andreastoolbox : Nothing Phone (1) è un medio qualunque? La scheda tecnica -