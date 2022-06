No! Questa non è Glastonbury dopo il discorso di Greta Thunberg (Di giovedì 30 giugno 2022) Una montagna di spazzatura: sarebbe stata creata proprio dagli ambientalisti, dopo aver ascoltato un discorso di Greta Thunberg al festival di Glastonbury, nel Regno Unito. Almeno, questo è quello che sostengono gli utenti sui social, condividendo una foto diventata virale in pochissimo tempo: ma la verità, come spesso accade, è un’altra. Per chi ha fretta: Una foto che ritrae una montagna di spazzatura davanti al palco del festival di Glastonbury è diventata virale Alcuni utenti sostengono che l’immondizia sia stata lasciata lì dagli ambientalisti che hanno ascoltato il discorso di Greta Thunberg, salita sul palco nel corso del festival In realtà la foto risale a sette anni fa: non ha dunque nulla a che fare con l’evento di ... Leggi su open.online (Di giovedì 30 giugno 2022) Una montagna di spazzatura: sarebbe stata creata proprio dagli ambientalisti,aver ascoltato undial festival di, nel Regno Unito. Almeno, questo è quello che sostengono gli utenti sui social, condividendo una foto diventata virale in pochissimo tempo: ma la verità, come spesso accade, è un’altra. Per chi ha fretta: Una foto che ritrae una montagna di spazzatura davanti al palco del festival diè diventata virale Alcuni utenti sostengono che l’immondizia sia stata lasciata lì dagli ambientalisti che hanno ascoltato ildi, salita sul palco nel corso del festival In realtà la foto risale a sette anni fa: non ha dunque nulla a che fare con l’evento di ...

