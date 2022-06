Nasce ArtemisiaLabYoung, piattaforma web su misura per i giovani (Di giovedì 30 giugno 2022) (Adnkronos) – Un’area web su misura per i ragazzi, un nuovo sistema di informazione, ascolto, interrelazione e supporto dedicato esclusivamente ai giovani, in merito a qualsiasi esigenza socio-sanitaria e relazionale. L’ha realizzata Artemisia Lab, “in considerazione del complicato periodo storico che stiamo vivendo, caratterizzato da una profonda crisi che percorre trasversalmente la nostra società e che sta destabilizzando in maniera grave anche gli adolescenti”. Attraverso tale servizio – spiega una nota – ragazze e ragazzi possono liberamente comunicare con lo staff di professionisti ArtemisiaLabYoung in modo immediato ed autonomo, documentarsi su aspetti medici e psico-sociali, partecipare, mettersi in gioco e contribuire in prima persona ad iniziative socio-culturali. Per poter usufruire delle consulenze gratuite online è ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 30 giugno 2022) (Adnkronos) – Un’area web super i ragazzi, un nuovo sistema di informazione, ascolto, interrelazione e supporto dedicato esclusivamente ai, in merito a qualsiasi esigenza socio-sanitaria e relazionale. L’ha realizzata Artemisia Lab, “in considerazione del complicato periodo storico che stiamo vivendo, caratterizzato da una profonda crisi che percorre trasversalmente la nostra società e che sta destabilizzando in maniera grave anche gli adolescenti”. Attraverso tale servizio – spiega una nota – ragazze e ragazzi possono liberamente comunicare con lo staff di professionistiin modo immediato ed autonomo, documentarsi su aspetti medici e psico-sociali, partecipare, mettersi in gioco e contribuire in prima persona ad iniziative socio-culturali. Per poter usufruire delle consulenze gratuite online è ...

