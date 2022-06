Napoli, dall'Inter il sostituto di Mertens (Di giovedì 30 giugno 2022) Il Napoli ha messo nel mirino Joaquin Correa. Secondo Il Mattino l'attaccante argentino dell'Inter è considerato il rinforzo... Leggi su calciomercato (Di giovedì 30 giugno 2022) Ilha messo nel mirino Joaquin Correa. Secondo Il Mattino l'attaccante argentino dell'è considerato il rinforzo...

Napoli, dall'Inter il sostituto di Mertens Commenta per primo Il Napoli ha messo nel mirino Joaquin Correa . Secondo Il Mattino l'attaccante argentino dell'Inter è considerato il rinforzo ideale per Spalletti per sostituire il partente Dries Mertens a cui, ormai è ...