Microsoft: rilasciato aggiornamento Windows 10 opzionale KB5014666 (Di giovedì 30 giugno 2022) Microsoft rilascia l’aggiornamento cumulativo di Windows 10 opzionale KB5014666 . Il nuovo aggiornamento è disponibile per le versioni di Windows 10 supportate La Microsoft (qui per maggiori info) ha recentemente rilasciato un nuovo aggiornamento cumulativo di Windows 10 per le versioni supportate. Questo, almeno per ora, è disponibile solo come anteprima del prossimo aggiornamento previsto per il Patch Tuesday di Luglio. In altre parole, KB5014666 è un aggiornamento facoltativo che può essere scaricato manualmente controllando gli aggiornamenti in Windows Update. Inutile dire che il suo obiettivo principale non è la sicurezza del ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 30 giugno 2022)rilascia l’cumulativo di10. Il nuovoè disponibile per le versioni di10 supportate La(qui per maggiori info) ha recentementeun nuovocumulativo di10 per le versioni supportate. Questo, almeno per ora, è disponibile solo come anteprima del prossimoprevisto per il Patch Tuesday di Luglio. In altre parole,è unfacoltativo che può essere scaricato manualmente controllando gli aggiornamenti inUpdate. Inutile dire che il suo obiettivo principale non è la sicurezza del ...

