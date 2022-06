Mai dire Gol torna in Tv, l’annuncio in prima serata su Canale 5! (Di giovedì 30 giugno 2022) Mentre tutti gli appassionati di calcio sono intenti a seguire gli ultimi colpi di mercato e aspettano con ansia l’inizio della prossima stagione di Serie A, Pier Silvio Berlusconi ruba la scena alle trattative e con un annuncio inaspettato fa gioire milioni di tifosi. Il Vicepresidente esecutivo e amministratore delegato del Gruppo Mediaset ha annunciato, durante la presentazione dei palinsesti, il grande ritorno di “Mai dire Gol“, programma di intrattenimento capace di unire comicità e sport in maniera goliardica, andato in onda su Italia 1 dal 1990 al 2001. Berlusconi ha dichiarato: “Il lavoro è in atto, siamo convintissimi di volerlo fare, in prima serata su Canale 5, abbiamo parlato con la Gialappa’s, ci piacerebbe tantissimo che ci fosse il Mago Forest e poi vorremmo tutti i comici di allora perché è una ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 30 giugno 2022) Mentre tutti gli appassionati di calcio sono intenti a seguire gli ultimi colpi di mercato e aspettano con ansia l’inizio della prossima stagione di Serie A, Pier Silvio Berlusconi ruba la scena alle trattative e con un annuncio inaspettato fa gioire milioni di tifosi. Il Vicepresidente esecutivo e amministratore delegato del Gruppo Mediaset ha annunciato, durante la presentazione dei palinsesti, il grande ritorno di “MaiGol“, programma di intrattenimento capace di unire comicità e sport in maniera goliardica, andato in onda su Italia 1 dal 1990 al 2001. Berlusconi ha dichiarato: “Il lavoro è in atto, siamo convintissimi di volerlo fare, insu5, abbiamo parlato con la Gialappa’s, ci piacerebbe tantissimo che ci fosse il Mago Forest e poi vorremmo tutti i comici di allora perché è una ...

